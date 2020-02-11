Политика
REGNUMПредставитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной
Подготовительная работа, касающаяся пересмотра соглашения о свободной торговле между Украиной с ЕС, будет закончена в этом году. Такие планы 11 февраля высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на брифинге в Киеве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Наука
Управление светом стало возможным при помощи света без пересечения лучей
Ученым из Канады и Америки удалось научиться управлять лучом света с помощью другого луча без необходимости их пересечения.
Происшествия
ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро
Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Кино
Режиссера вписали в контракт
В конце 2019 года Start заключил двухлетний эксклюзивный контракт с Константином Богомоловым, худруком театра на Малой Бронной и режиссером сериала «Содержанки».
Армия и оружие
Обстрелянный турецкой армией Ми-25 показали в Сирии
Сирийские власти продемонстрировали обстрелянный армией Турции боевой вертолет Ми-25, сообщило издание Moustafa Dannoun News.
Общество
В Японии с лайнера Diamond Princess эвакуируют пожилых людей
Власти Японии ланируют эвакуировать с круизного судна Diamond Princess пожилых людей и пассажиров с хроническими заболеваниями.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
Шоу-бизнес
Тодоренко рассказала, почему отдыхает без Топалова
Регина Тодоренко вместе с маленьким сыном отдыхает на Мальдивах и в перерывах между плаванием и солнечными ваннами отбивается от подписчиков, которые сетуют на отсутствие рядом с ней любимого супруга.
Политика
Россиянам могут дать выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники в администрации президента.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 1068 человек
Число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй установилось на отметке в 1068 человек.
Футбол
Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Общество
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.