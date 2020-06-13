Коронавирус

REGNUMREGNUMВ ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
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В Нидерландах надеются на разработку вакцины от коронавируса до конца года

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Несколько стран ЕС подписали контракт на 400 млн доз вакцины от коронавируса

Взгляд.рувчера в 10:02

Италия договорилась о производстве 400 млн доз вакцины от COVID-19

Телеканал 360°вчера в 11:00

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ТАССвчера в 10:33

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News.ruвчера в 13:29

Италия, ФРГ, Франция и Нидерланды подписали контракт на вакцины от COVID

Московский Комсомолецвчера в 09:43

Италия и Франция подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID

РИА Новостивчера в 09:41
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Путин прокомментировал события в США

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В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
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Трейлер ремейка игры Mafia опубликовали в Сети

Компания 2K Games опубликовала первый трейлер игры Mafia: Definitive Edition, которая является ремейком приключенческого экшена Mafia: The City of Lost Heaven, вышедшего в 2002 году.
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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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