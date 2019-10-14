Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины.

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В ЕС поддержали план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

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