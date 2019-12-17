Политика
КоммерсантъВ ЕС подтвердили создание независимого оператора ГТС Украины
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщается на сайте регулятора. Новая компания начнет деятельность с 1 января 2020 года.
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Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщается на сайте регулятора.Коммерсантъ19:07
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