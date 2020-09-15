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BFM.ru
BFM.ru

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Боррель предложил назвать создаваемый ЕС режим санкций именем Навального

Создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости07:49
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В Европе предложили создать санкционный «список Навального»

Комсомольская правда07:24
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русском07:56
Газета.Ru

Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Газета.Ru07:51
Фонтанка.Ру

В ЕС хотят создать «список Навального» для санкций за нарушение прав человека

Фонтанка.Ру07:50
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАСС08:12
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали планы создания «списка Навального»

РИА Новости08:22
Эхо Москвы

Глава дипломатии ЕС считает, что ЕС должен присвоить имя Навального санкционному режиму за нарушение прав человека

Эхо Москвы08:01

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
4,2K

Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:08

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
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Киевские силовики за сутки один раз нарушили условия перемирия в ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за прошедшие сутки не производили обстрелы населенных пунктов ДНР, однако один раз нарушили предписанные меры по соблюдению перемирия, которое продолжается с 27 июля.
ИА Новороссия04:19
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Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известия08:34
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В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Возможно, в триквеле о похождениях Скотта Лэнга и Хоуп ван Дайн зрителей только познакомят с Кангом Завоевателем, а в дальнейшем могут сделать его неким "заменителем Таноса" - глобальным врагом для всех супергероев.
Российская газета06:45