В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.В источнике
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Боррель предложил назвать создаваемый ЕС режим санкций именем Навального
Создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости07:49
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