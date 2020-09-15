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Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.В источнике
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