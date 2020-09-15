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BFM.ru
BFM.ru

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАСС08:12
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали планы создания «списка Навального»

РИА Новости08:22
Газета.Ru

Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Газета.Ru07:51
Фонтанка.Ру

В ЕС хотят создать «список Навального» для санкций за нарушение прав человека

Фонтанка.Ру07:50
Комсомольская правда

В Европе предложили создать санкционный «список Навального»

Комсомольская правда07:24
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русском07:56
Эхо Москвы

В ЕС заявили о возможности создания глобального санкционного режима и присвоить ему имя Навального

Эхо Москвы10:03

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию
Ведомости06:30
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
REGNUM08:18
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Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее продление на сентябрь стимулирующих выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 10:01
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16