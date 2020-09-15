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БИЗНЕС Online
БИЗНЕС Online

В ЕС предложили назвать санкции против России именем Навального

Напомним, оппозиционеру 20 августа стало плохо в самолете Томск — Москва. После экстренной посадки лайнера Навального госпитализировали в омскую больницу, а через пару дней перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Политик находился в коме до 7 сентября.В источнике
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РБК

В ЕС предложили назвать именем Навального новый режим санкций

РБК10:08
Комсомольская правда

По типовому сценарию: ЕС предлагает назвать новые санкции именем Алексея Навального

Комсомольская правда10:22
Эхо Москвы

В ЕС сообщили о намерении создать санкционный режим за нарушение прав человека и назвать его именем Навального

Эхо Москвы12:05
ТАСС

Боррель: ЕС должен ввести санкционный режим имени Навального

ТАСС08:12
RT на русском

В ЕС предложили назвать новый режим санкций именем Навального

RT на русском07:56
Газета.Ru

Евросоюз может назвать новый санкционный режим «списком Навального»

Газета.Ru07:51
РИА Новости

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

РИА Новости10:55

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прием своего бывшего игрока Данила Кругового в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Сейчас Круговой выступает за «Зенит», в этой игре он принял мяч пятой точкой.
Спорт-Экспресс15:20