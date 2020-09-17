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РБК
РБК

В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
Подробнее о событии
URA.Ru

В ЕС хотят заморозить активы фигурантов расследований Навального

URA.Ru23:08
РБК

В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

РБК22:44
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
Газета.Ru

Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Газета.Ru19:22
Эхо Москвы

Депутаты Европейского парламента предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований ФБК

Эхо Москвы18:07
Lenta.ru

В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Lenta.ru19:57
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»
Интерфакс23:02
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Китай и Россия обсудили восстановление трансграничного пассажиропотока

Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Россию на прошлой неделе обсудил с российской стороной вопросы восстановления нормального трансграничного перемещения пассажиров и грузов между двумя странами.
ТАСС23:58
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газетавчера в 14:17
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости15 сентября в 09:56
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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