В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального
Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.В источнике
С чего всё началось
Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального
Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
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