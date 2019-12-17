Политика

ИзвестияИзвестияВ ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине

13 декабря был опубликован ежегодный доклад Еврокомиссии об имплементации Соглашения об ассоциации и реформах на Украине. В нем говорилось, что процесс отделения от «Нафтогаза» независимой компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины должен быть окончательно завершен до конца 2019 года.
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с чего всё началось
Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщается на сайте
 регулятора.
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Время консервации органов для пересадки можно увеличить в четыре раза, испытания технологии на животных начнется в 2020 году.
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Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

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