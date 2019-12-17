с чего всё началось

13 декабря был опубликован ежегодный доклад Еврокомиссии об имплементации Соглашения об ассоциации и реформах на Украине. В нем говорилось, что процесс отделения от «Нафтогаза» независимой компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины должен быть окончательно завершен до конца 2019 года.

В ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине

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Авто Глобальный Kia Optima стал полноприводным Новая Kia Optima получила дизайн, созданный совместно со специалистами из центров компании в США, Корее и Европы.

Политика Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.

Авто Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.