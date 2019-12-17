Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
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Глава «Нафтогаза»: Украина завершит создание независимого оператора ГТС до 19 декабря

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В Евросоюзе заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

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В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

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В ЕС заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

ТК Звезда12:03

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News.ru13:32

ЕС признал завершенным создание оператора газотранспортной сети Украины

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
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