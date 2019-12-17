Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
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В ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине

Известия14:09

В Евросоюзе заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

Российская газета13:31

«Нафтогаз» назвал срок выполнения ключевого условия ЕС для транзита газа

РБК13:49

Эксперт назвал позитивным шагом завершение создания ГТС на Украине

RT на русском13:26

Глава «Нафтогаза»: Украина завершит создание независимого оператора ГТС до 19 декабря

ТАСС12:46

В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС

РИА Новости11:34

ЕС признал завершенным создание оператора газотранспортной сети Украины

Взгляд.ру10:59
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Политика

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

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Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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Конституционная норма о «едином» гражданстве сохранится: люди будут восприниматься как граждане Украины, несмотря на то, что имеют паспорт другого государство.
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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
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После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку

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РИА Новости вчера в 08:33
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В России автомобили Jeep стали доступны по подписке

Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
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Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
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Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета

Глава Федерального казначейства России Роман Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
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В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»

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Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
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СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»

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Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий

Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.
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Сбербанк запустил самый мощный суперкомпьютер в России

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Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
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