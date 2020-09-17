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РИА Новости
РИА Новости

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".В источнике
С чего всё началось
Европейский парламент предлагает заморозить иностранные счета фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, говорится
 в проекте резолюции Европарламента по делу российского политика.
Ведомости03:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Lenta.ru19:57
Эхо Москвы

Европарламент проголосует по резолюции с призывом заморозить активы фигурантов расследований Навального

Эхо Москвы06:02
РБК

В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

РБК00:48
URA.Ru

В ЕС хотят заморозить активы фигурантов расследований Навального

URA.Ru23:08
РИА Новости

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

РИА Новости03:13
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16

Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов
РИА Новости04:11
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Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
РИА Новости03:37
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время преждевременно говорить о перспективах саммита «нормандской четвёрки», для начала должны быть реализованы достигнутые в Париже договорённости.
RT на русскомвчера в 10:59

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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