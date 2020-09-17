В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".

С чего всё началось Европейский парламент предлагает заморозить иностранные счета фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, говорится в проекте резолюции Европарламента по делу российского политика. Ведомости 03:03