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РИА Новости
РИА Новости

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".В источнике
С чего всё началось
Европейский парламент предлагает заморозить иностранные счета фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, говорится
 в проекте резолюции Европарламента по делу российского политика.
Ведомости03:03
Подробнее о событии
URA.Ru

В ЕС хотят заморозить активы фигурантов расследований Навального

URA.Ru23:08
РБК

В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

РБК00:48
Эхо Москвы

Депутат Европарламента: Санкции против России по делу Навального не принесут результата

Эхо Москвы04:00
РИА Новости

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

РИА Новости03:13
Lenta.ru

В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Lenta.ru19:57
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
2K

Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках

Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет01:59
20

В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости04:11
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Программа льготной ипотеки распространяется на покупку новостроек, взять жилье можно под 6,5%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга (а также Московской и Ленинградской областей) составляет 12 млн руб.
Коммерсантъ04:04
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Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз: - В условиях ралли на сырьевых площадках, - прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.
Российская газета23:00
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