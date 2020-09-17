В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
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В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".В источнике
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