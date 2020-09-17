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РИА Новости
РИА Новости

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".В источнике
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РИА Новости

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

РИА Новости03:13
РБК

В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

РБК00:48
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16
Эхо Москвы

Депутаты Европарламента проголосуют по резолюции с рекомендацией заморозить активы фигурантов расследований Навального

Эхо Москвы02:02
Lenta.ru

В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Lenta.ru19:57
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
URA.Ru

В ЕС хотят заморозить активы фигурантов расследований Навального

URA.Ru23:08

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков
РИА Новости03:07
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Sony объявила цену PlayStation 5

Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru02:22
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
25

Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета03:08
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Китайский J-20 «победил» российский Су-30 со счетом 17:0

Китайский J-20 одержал полную «победу» над российским Су-30 со счетом 17:0. Китайское издание Global Times сообщило своим читателям, что их отечественный истребитель J-20 значительно превосходит по всем показателям российский самолет Су-30.
Topdaynews.ru00:48
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Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
РИА Новости17:38
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
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