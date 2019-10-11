Президент Европейского совета Дональд Туск назвал неприемлемыми угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу миллионы беженцев, передает ТАСС. По словам Туска, ЕС многое сделал, чтобы помочь Анкаре с миграционным кризисом.

В ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу

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