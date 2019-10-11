Политика
ДождьВ ЕС прокомментировали угрозы Эрдогана выпустить беженцев в Европу
Президент Европейского совета Дональд Туск назвал неприемлемыми угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу миллионы беженцев, передает ТАСС. По словам Туска, ЕС многое сделал, чтобы помочь Анкаре с миграционным кризисом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Испания назвала неприемлемой угрозу Анкары впустить беженцев в Европу
Московский Комсомолец Турция10:49
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Происшествия
Жители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки
Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Здоровье
В Подмосковье вакцинировали от гриппа 1,4 млн жителей
В Московской области от гриппа вакцинировали 1,4 млн жителей, включая почти 445 тыс. детей.
Армия и оружие
Минобороны Турции сообщает о гибели в Сирии еще двух военных
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Американский киноактер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что не обладает информацией о начислении ему пенсии в России.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
Общество
В Таганроге воспитательницу уволили за чтение «Конька-Горбунка»
Чтение знакомой многим сказки Петра Ершова закончилось для воспитательницы коррекционной группы детского сада №43 увольнением, рассказывает ростовское издание "Панорама".
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Футбол
Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Политика
Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Происшествия
Cуд оштрафовал адвоката Беньяша за нападение на полицейских
В Ленинском районном суде Краснодара 11 октября состоялось оглашение приговора по делу 41-летнего адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских.
Космос
НАСА запустило с самолета космический зонд ICON на ракете Pegasus XL
Ракета Pegasus XL осуществила успешный воздушный запуск космического зонда ICON (Ionospheric Connection Explorer), трансляцию запуска осуществляло НАСА.
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Политика
Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Бывший посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что ее отставка стала результатом прямого давления президента страны Дональда Трампа на Госдепартамент.
Политика
Против силового сценария на Донбассе выступает большинство украинцев
52% поддерживают политический процесс урегулирования. При этом за отделение ЛДНР от Украины выступают лишь 12% против 73%.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
Музыка