Политика

RT на русскомRT на русскомВ ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров. Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось
В сообщении, которое было опубликовано
 внешнеполитической службой ЕС, говорилось что открытие железнодорожной части моста является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины» и шагом к «принудительной интеграции полуострова с Россией» с одной стороны и «изоляцией Крыма от Украины» c другой.
РБК18:08

Подробнее о событии

В России ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста

РИА Новости14:25

В Крыму назвали идиотизмом реакцию ЕС в связи с открытием моста

REGNUM17:45

В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

RT на русском15:58

В Крыму ответили на критику Еврокомиссии из-за моста на полуостров

РБК18:08

В Крыму назвали претензии ЕС по Крымскому мосту несостоятельными

Известия13:17

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту

Интерфакс10:31

В Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

ТАСС11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Политика

Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Газета.Ru 15:56
Политика

Нидерланды обратились к России за помощью расследовать крушение MH17

Нидерланды попросили помощи России в деле расследования возможной причастности Украины к трагедии в небе над Донбассом в 2014 году.
Журналистская правда 09:41
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета 11:52
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Спорт

Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок

Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Чемпионат 04:45
Происшествия

Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье

По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Вести.Ru 17:56
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт 10:52
Футбол

«Фиорентина» назначила нового главного тренера

Советский спорт 15:16
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости 16:48
Армия и оружие

Балтфлот сообщил о росте активности НАТО у границ России

Взгляд.ру вчера в 18:23
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Политика

Строившая «Северный поток — 2» компания вывела суда из Балтики

RT на русском вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 вчера в 11:37
Наука

Физиками объяснено слипание овсяных колечек

Американские специалисты разработали численную модель и рассказали, почему овсяные колечки слипаются.
МедиаПоток 11:47
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru 10:21
Футбол

Мбаппе: «Было приятно узнать, что Месси следит за мной»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу гонки с Лионелем Месси за «Золотую бутсу» в прошлом сезоне.
Евро-футбол.ру 10:13
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Bookmaker-ratings.ru 09:18
Армия и оружие

Число ракет на российских фрегатах вырастет втрое

Российская газета вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об исходящей от собак опасности

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ряде российских регионов заражены эхинококкозом более 30 процентов собак — не только бездомных, но и домашних.
Вечерняя Москва 18:22
Политика

Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину

Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
Красная весна 09:27
Культура

Джоан Роулинг признана самым высокооплачиваемым писателем 2019 года

На втором месте автор книги «Президент пропал» Джеймс Паттеросон, за 2019 год он заработал 70 млн долларов.
Говорит Москва 21 декабря в 06:27
Общество

Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ушли не прощаясь Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия 16:01
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Московский Комсомолец 12:06
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 декабря в 19:02
Футбол

Ибрагимович станет игроком «Милана»

Soccer.ru 15:46
Хоккей

«Каролина» проиграла «Торонто», Свечников забил гол

Sportbox.RU 16:37
Финансы

Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

Крупнейшие российские банки с госучастием за последние пять лет увеличили премии ключевому управленческому персоналу в три-шесть раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные отчетности банков.
BFM.ru 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное