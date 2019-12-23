с чего всё началось

Позднее Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за запуска железнодорожной части Крымского моста и визита Путина на полуостров. Подробнее об открытии железнодорожного движения — в материале RT.

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Политика Нидерланды обратились к России за помощью расследовать крушение MH17 Нидерланды попросили помощи России в деле расследования возможной причастности Украины к трагедии в небе над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.

Кино Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.

Политика Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об исходящей от собак опасности Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ряде российских регионов заражены эхинококкозом более 30 процентов собак — не только бездомных, но и домашних.

Политика Козак опроверг наличие контрактов на прямые поставки газа на Украину Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.

Политика Медведев назвал условие снятия санкций против Украины Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.