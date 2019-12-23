Политика
RT на русскомВ ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
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«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.RT на русском14:49
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Политика
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В центре Севастополя эвакуируют местных жителей из-за обнаружения немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны.
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