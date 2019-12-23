с чего всё началось

«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.

В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Общество Более 40% россиян заявили об ухудшении уровня жизни «Левада-центр» провел опрос, согласно результатам которого 43% россиян отмечают, что уровень жизни основной части населения страны в 2019 году изменился к худшему.

Экономика В России вырастут розничные цены на водку и коньяк Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.

Политика Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Опергруппу СБУ расстреляли на границе с Венгрией Группу оперативников СБУ нашли мертвой вблизи границы Закарпатья и Венгрии. Об этом "Стране.ua" рассказал источник в СБУ.

Политика Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

Происшествия Актриса Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков В столичный суд поступило уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, которую в сентябре задержали с кокаином на улице Стромынка, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в суде.