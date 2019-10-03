с чего всё началось

Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Гаджеты В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.

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Игры За сутки Call of Duty: Mobile скачали три миллиона раз Меньше чем через сутки после релиза игру установили более трех миллионов пользователей.

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