Политика
Российская газетаВ Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Упорядочить порядок подачи заявлений на "шенген" от жителей ДНР и ЛНР потребовалось после решения президента РФ Владимира Путина выдавать им российские паспорта. Ряд стран Евросоюза выступил с предложением о непризнании таких документов.
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с чего всё началось
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.RT на русском06:45
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Политика
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Коммерсантъ 05:06
Фигурное катание
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
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Космос
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Rusargument 30 сентября в 04:23
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Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
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Происшествия
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Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
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Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0
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Новые органические соединения обнаружены в зернах льда Энцелада
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Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками
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