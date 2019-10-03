с чего всё началось

Упорядочить порядок подачи заявлений на "шенген" от жителей ДНР и ЛНР потребовалось после решения президента РФ Владимира Путина выдавать им российские паспорта. Ряд стран Евросоюза выступил с предложением о непризнании таких документов.

В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Игры Глава Gaijin Entertainment: «Мы бы не выпустили War Thunder в Steam в его текущем состоянии» Исполнительный директор Gaijin Entertainment Антон Юдинцев дал интервью изданию Wccftech, в котором, помимо прочего, обсудил противостояние Epic Games Store и Steam, а также рассказал, что несколько внутренних команд студии работают над неанонсированными проектами.

Политика Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.

Происшествия Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева 20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.

Фигурное катание Евгения Медведева лидирует после короткой программы в Шанхае Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады, стала первой после короткой программы у женщин-одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Шанхае.

Единоборства Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.

Космос Американцы испытали водно-плазменный двигатель Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.

Политика Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".

Политика США снова не выдали визы российским дипломатам Российская делегация не сможет поехать на форум «Диалог Форт-Росс» в США, так как ее члены не получили американские визы.

Политика Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии "Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.

Общество Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты» На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Политика Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Футбол Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0 Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландской сборной.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Футбол «Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.

Шоу-бизнес Появилось новое видео задержания Натальи Бочкаревой с наркотиками В продолжение скандальной истории задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве появилось новое видео происшествия, сообщает РЕН ТВ.