Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев. Официально решение должно быть принято Советом ЕС на следующей неделе. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в Брюсселе.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Общество Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".

Политика Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Общество В США впервые запретили электронные сигареты Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.

Политика Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.

Происшествия Российские туристы задержали в Италии уличного вора Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.

Политика Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".

Экономика Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Авто Второй моделью марки Xpeng станет большой седан P7 Ясно, что Xpeng P7 метит в Теслу Model S. Китайская фирма Xpeng Motors уже выпустила на домашний рынок электрический кроссовер Xpeng G3.

Гаджеты Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.

Общество Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством» Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".

Футбол Янник Боласье мог получать в ЦСКА свыше 4 миллионов евро в год По данным источника, красно-синие были готовы платить футболисту свыше 4,3 миллиона евро в год (столько же он получал в «Эвертоне»).

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Армия и оружие Россия и США обсудили меры по предотвращению инцидентов в Сирии Представители оборонных ведомств России и США обсудили механизм предотвращения инцидентов при борьбе с террористами в Сирии.

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.