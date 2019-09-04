Политика
Российская газетаВ ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев. Официально решение должно быть принято Советом ЕС на следующей неделе. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в Брюсселе.
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