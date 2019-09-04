Политика

Вести.RuВести.RuВ ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал источник в структурах ЕС.
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В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

РБК11:38

СМИ: ЕС согласовал продление индивидуальных антироссийских санкций

Телеканал 360°10:00

Евросоюз продлит на полгода индивидуальные санкции против российских граждан и компаний

Эхо Москвы10:30

Послы стран ЕС согласовали проект решения о продлении санкций против России

РИА Новости11:32

Послы стран ЕС согласовали санкции против России

Говорит Москва09:57

Источник: послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций

ТАСС09:54

ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Интерфакс09:34
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Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
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Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
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В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики

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