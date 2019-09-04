Политика
Вести.RuВ ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал источник в структурах ЕС.
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Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Политика
МИД РФ намерен пресекать попытки извне влиять на ситуацию в стране
Дипломат, выступая на заседании рабочей группы Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, привел выдержки из интервью политиков, представителей СМИ из Штатов, Канады, Британии, стран ЕС, где, как он отметил, факты поданы однобоко.
Политика Сегодня 09:54
Общество
На острове Ушакова исчезла полярная станция
На острове Ушакова комплексной экспедицией «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» научно-экспедиционным судном «Профессор Молчанов» зафиксировано исчезновение строений бывшей полярной станции, которая «откололась» вместе с частью ледника.
Взгляд.ру 08:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Шоу-бизнес
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом
Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:13
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44
Общество
Аскольд Запашный перенес операцию на позвоночнике
Культуромания 05:00
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru 08:02
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 11:38
Политика
США расширили список санкций по Ирану
Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32