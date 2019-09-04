Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал источник в структурах ЕС.

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

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