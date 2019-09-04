Политика
Капитал страныПослы Евросоюза согласовали продление санкций против России
Ссылаясь на источник, издание РИА Новости сообщило, что постпреды государств Евросоюза планово утвердили продление индивидуальных ограничительных мер против физических и юридических лиц Российской Федерации на полгода.
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Евросоюз продлит на полгода индивидуальные санкции против российских граждан и компаний
Эхо Москвывчера в 10:30
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Наука
У побережья Хоккайдо обнаружили новый вид китов
Росбалт вчера в 09:43
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Здоровье
Минздрав России разработал школьный учебник по охране здоровья
Минздрав России разработал учебник для детей по охране здоровья и к 2020 году готовит вместе с Минпросвещения изменения практически во все школьные дисциплины.
Будущее России. Национальные проекты 00:08
Политика
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Политика
Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
Lenta.ru вчера в 07:34
Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Киев предложил вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости вчера в 18:04
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Изменения в практике взыскания долга начались после того, как Ассоциация банков «Россия» попросила ФНС объяснить ситуацию с блокировкой личных счетов индивидуальных предпринимателей.
Lenta.ru вчера в 12:26
Интернет
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru вчера в 12:55
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Теннис
Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Хоккей
«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ.
Чемпионат вчера в 12:25
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
Мойка78 вчера в 13:16
Политика
Захарова обвинила США в регулярном вмешательстве в дела России и Китая
США постоянно вмешиваются во внутренние дела России и Китая, заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
Известия 00:04
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Шоу-бизнес
«Разлеглась прынцесса»: Ревва посмеялась над Лободой в самолете
В отличие от многих россиян, которые ютятся в лайнерах на тесных сидениях эконом-класса, Лобода летает на частном самолете с отдельной комнатой, где можно вполне уютно разместиться на мягком диване.
Телепрограмма 00:07
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53