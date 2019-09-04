Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ЕС согласовали продление санкций против России на полгода

Комитет постоянных представителей стран ЕС уже согласовал это решение. Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
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Послы ЕС согласовали продление санкций против России

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В ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода

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РЕН ТВ14:11

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Источник: послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций

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