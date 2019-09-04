Политика
Московский КомсомолецВ ЕС согласовали продление санкций против России на полгода
Комитет постоянных представителей стран ЕС уже согласовал это решение. Как рассказал дипломатический источник в институтах ЕС, за этим должно последовать официальное решение Совета Евросоюза.
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Политика
Путин поручил доплачивать оказывающим первичную помощь медикам
Медиками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, считаются врачи скорой помощи и поликлиник, акушеры, фельдшеры и санитары.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Космос
Лифт на Луну: в сети опубликовали концепцию «космической линии»
Описанная в исследованиях экспертами из Колумбийского и Кембриджского университетов «космическая линия» будет закреплена к поверхности Луны и свисать на геостационарную орбиту вокруг Земли.
Кубань 24 17:29
Происшествия
Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу.
РБК 19:57
Транспорт
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
Российская газета 12:33
Футбол
Игроки «Барселоны» разочарованы срывом трансфера Неймара
Футболисты «Барселоны» разочарованы тем, как закончились переговоры по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.
Sport24.ru 12:44
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС 08:23
Армия и оружие
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM 02:31
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Технологии
Виртуальный туризм появится в Assassin’s Creed Odyssey уже 10 сентября
Ubisoft объявила дату выхода Discover Tour для Assassin's Creed Odyssey — виртуальный туризм по просторам Древней Греции начнётся с 10 сентября.
Игромания.ру 12:56
Армия и оружие
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника, сообщает издание Defense One.
РИА Новости 20:33
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости 13:04
Политика
Абэ рассказал о миллиардных инвестициях Японии в Дальний Восток
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что инвестиции его страны в экономику Дальнего Востока уже составили свыше 15 млрд долларов.
Экономика сегодня 18:52
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
РЕН ТВ 04:27
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
Суд признал Кирилла Жукова виновным в нападении на омоновца
Московский Комсомолец 05:36
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Футбол
«Айнтрахт» отказался продать Костича за 40 миллионов евро
Как сообщает Bild, «Интер» предлагал 40 миллионов евро за 26-летнего серба, но получил отказ.
Спорт-Экспресс 19:53
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Культура
Граффити на одинцовских многоэтажках назвали одними из лучших в мире
В фестивале Urban Morphogenesis приняли участие порядка 90 уличных художников со всего мира.
Радио 1 09:44
Наука
Названа главная причина возникновения четырех видов рака
Специалисты рассказали об основной причине, провоцирующей развитие четырёх видов рака.
Газета DAILY 15:43
Армия и оружие
В НПО «Энергомаш» анонсировали испытания мощного ракетного двигателя
Главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин озвучил дату огневых испытаний мощнейшего жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты "Енисей".
Московский Комсомолец 19:28
Спорт
Двукратный олимпийский чемпион по горным лыжам Хиршер завершил карьеру
Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер завершил карьеру. Об этом 30-летний спортсмен объявил сегодня на пресс-конференции.
Sports.ru 14:47