Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк в твиттере. Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о договоренности послов ЕС по санкциям из-за Крымского моста

РБК06:45
Эхо Москвы

Представители стран Евросоюза обсудят сегодня расширение санкций против России

Эхо Москвы18:09
РИА Новости

Источник: ЕС начал процесс расширения санкций против РФ за Крымский мост

РИА Новости05:44
Интерфакс

В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Интерфакс05:28
Газета.Ru

Источник рассказал о новых антироссийских санкциях ЕС за Крымский мост

Газета.Ru05:10
ТАСС

ЕС внес два физлица и четыре компании в санкционный список по Крымскому мосту

ТАСС05:05
Коммерсантъ

СМИ: ЕС внесет в санкционный список ответственных за строительство Крымского моста

Коммерсантъ06:10

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
9

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
75

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
546

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
2,2K

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:30
1

Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

Телеведущая сказала, что свадьба зависит от воли женщины, но в их случае они с избранником не планируют устраивать пышное торжество, а только проведут церемонию в ЗАГСе и небольшое мероприятие после росписи.
RuNews24.ru05:21
9