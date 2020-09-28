В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост
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"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк в твиттере. Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.В источнике
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