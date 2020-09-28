Николаева рассказала о свадьбе с экс-супругом Волочковой

Телеведущая сказала, что свадьба зависит от воли женщины, но в их случае они с избранником не планируют устраивать пышное торжество, а только проведут церемонию в ЗАГСе и небольшое мероприятие после росписи.