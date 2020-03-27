Министр финансов страны Питер Альтмайер назвал это первым шагом по борьбе с экономическими последствиями эпидемии нового коронавируса. В то же время Италия смогла выделить в помощь собственной экономике менее €30 млрд.

Гаджеты Apple откладывает выпуск нового iPhone Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса, которая влияет на поставки комплектующих.

Общество ЦОДД предупредил водителей о возможных пробках в Москве Заторы ожидаются на вылетных и кольцевых магистралях. В ЦОДД рекомендуют выезжать за город до 15.00 либо после 8-9 вечера или завтра утром.

Общество ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».

Политика Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.

Экономика Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

Общество Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Общество В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.

Политика Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Армия и оружие В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо 25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.