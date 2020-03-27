Коронавирус
РБКВ ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Министр финансов страны Питер Альтмайер назвал это первым шагом по борьбе с экономическими последствиями эпидемии нового коронавируса. В то же время Италия смогла выделить в помощь собственной экономике менее €30 млрд.
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Гаджеты
Apple откладывает выпуск нового iPhone
Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса, которая влияет на поставки комплектующих.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
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Заторы ожидаются на вылетных и кольцевых магистралях. В ЦОДД рекомендуют выезжать за город до 15.00 либо после 8-9 вечера или завтра утром.
Гаджеты
27 марта стартует акция на беспроводной пылесос Dreame XR — скидка до 37 %
Бренд Dreame запускает акцию на свой новейший продукт 2020 года — беспроводной пылесос Dreame XR для профессиональной уборки дома.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Общество
ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, заявил глава ведомства Игорь Артемьев, передает «РИА Новости».
Политика
Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС
Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова хотела сделать пластическую операцию из-за Тарасова
Бузова действительно начала паниковать по поводу своей внешности и была намерена увеличить бюст.
Общество
«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU
Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Футбол
Кокорин договорился с новым клубом
Политика
Посольство России направило протест La Stampa в связи с ее публикациями о помощи Италии
Посольство России в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa о российской помощи, направленной на борьбу с эпидемией коронавируса.
Экономика
Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки
Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Игры
BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect
Общество
У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
Общество
Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму
В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Политика
Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом
Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Армия и оружие
Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео
Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Наука
Названа резко осложняющая коронавирус болезнь
Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Армия и оружие
В Италии российская военная колонна прошла половину пути до Бергамо
25 марта отправленная для помощи Италии в борьбе с коронавирусом российская военная колонна прошла уже половину пути до конечной точки - города Бергамо, и попала на видео.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
У прилетевших из Таиланда на Сахалин выявили инфекцию
Инфекцию неизвестного происхождения обнаружили у 29 туристов, которые сегодня прилетели в Южно-Сахалинск из Таиланда.