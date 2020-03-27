Коронавирус

РБКРБКВ ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

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Министр финансов страны Питер Альтмайер назвал это первым шагом по борьбе с экономическими последствиями эпидемии нового коронавируса. В то же время Италия смогла выделить в помощь собственной экономике менее €30 млрд.
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В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

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Страны ЕС готовы выделить рекордную программу помощи экономике из-за вируса

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