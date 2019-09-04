Политика
ИзвестияВ ЕС согласовали вопрос продления антироссийских санкций на полгода
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.
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Евросоюз продлит на полгода индивидуальные санкции против российских граждан и компаний
Эхо Москвывчера в 10:30
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit
Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, лорды успеют принять его в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
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Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.
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Число осужденных по «московскому делу» достигло пяти
Ведомости вчера в 17:37
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Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru вчера в 01:18
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В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
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Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
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Lenta.ru вчера в 23:45
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Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ
Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.
UfaTime.ru 02 сентября в 03:12
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
Энергетика
Нефть резко подорожала на фоне новостей из США и России
Цены на нефть резко продемонстрировали агрессивный рост на торгах в среду, в частности фьючерс на брент прибавил в цене более 4% и достиг отметки в $60.95 за баррель.
Profinance.ru вчера в 15:02
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия
В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25
Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.
Государственные Вести вчера в 09:34
Экономика
Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок
Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Интерфакс вчера в 22:39
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США
Многие предполагают, что вероятным местом для переезда станет Лос-Анджелес. Там живут мать и голливудские друзья Меган Маркл.
iReactor вчера в 23:10
Космос
Ночные изменения в атмосфере Марса могут решить загадку метана
Научная Россия вчера в 10:38
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Здоровье
Специалисты назвали признаки переедания соли
Переедание соли вызывает головные боли, нагрузку на сердце и повышенное давление. Также из-за чрезмерного увлечения солью страдают почки.
Волгоградская правда вчера в 23:07
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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 03 сентября в 07:05
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU вчера в 14:51
Здоровье
Елена Малышева призвала не лечиться по советам в интернете
Больных призвали как можно быстрее обращаться к специалистам.
Говорит Москва вчера в 11:58
Политика
Британский политик уснул на заседании парламента и стал мемом
Телеканал 360° вчера в 21:07
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивают за неуплату налогов
КП - Санкт-Петербург вчера в 04:52
Общество
Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса
Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.
ТАСС вчера в 08:23
Политика
Лукашенко назвал причины закрытия границы Белоруссии с Украиной
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена полностью закрыть границу «со своими братьями, близкими людьми» наглухо из-за притока оружия из Украины.
Невские Новости 03 сентября в 12:14