Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление на полгода санкций против российских граждан и компаний. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

В ЕС согласовали вопрос продления антироссийских санкций на полгода

Политика Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, лорды успеют принять его в пятницу, заявил член палаты от лейбористов Филип Хант.

Общество Гороскоп на 3 сентября: Стрельцы, ваши сны могут оказаться вещими Гороскоп сегодня не наделяет Тельца энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Тельца принятия быстрых решений.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Экономика Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.

Фигурное катание Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о показательном номере соотечественницы Алины Загитовой, который она будет исполнять под песню Билли Айлиш Bad Guy.

Наука Ученые разработали новую вакцину против ВИЧ Американские ученые из Школы медицины Маунт-Синай заявили о создании новой вакцины против ВИЧ-инфекции.

Общество Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика Премьер Малайзии не исключил, что обсудит с Путиным MH17 Малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, разбился в июле 2014 года под Донецком Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг расследования крушения Boeing MH17 под Донецком, передает РИА Новости.

Энергетика Нефть резко подорожала на фоне новостей из США и России Цены на нефть резко продемонстрировали агрессивный рост на торгах в среду, в частности фьючерс на брент прибавил в цене более 4% и достиг отметки в $60.95 за баррель.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Происшествия В Ставрополье обнаружены тела пилотов разбившегося самолета Су-25 Пилоты самолета Су-25УБ, который в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военную прокуратуру по Южному федеральному округу.

Экономика Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.

Кино Megogo снимет кино Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл думают о переезде в США Многие предполагают, что вероятным местом для переезда станет Лос-Анджелес. Там живут мать и голливудские друзья Меган Маркл.

Здоровье Специалисты назвали признаки переедания соли Переедание соли вызывает головные боли, нагрузку на сердце и повышенное давление. Также из-за чрезмерного увлечения солью страдают почки.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Футбол Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Общество Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса Вместе с тем он выступил против изложения исторических событий в формате комикса. "Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать.