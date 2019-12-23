В документе отмечается, что общий объем импорта газа составил 86 млрд куб. м, из них 23,2 млрд куб. м пришлось на импорт сжиженного природного газа (СПГ), который увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

с чего всё началось

В отчете отмечается, что Россия становится все более и более важным игроком в сфере импорта ЕС сжиженного газа. Также в Еврокомиссии уточнили, что импорт газа в целом в третьем квартале 2019 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает ТАСС.

В ЕС сообщили о значительном росте российских поставок СПГ

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