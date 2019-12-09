Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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