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Газета.RuВ ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
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ЕС запускает санкционный режим по аналогии с американским Актом Магнитского
Комсомольская правда10:54
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