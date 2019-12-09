Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году «Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», — предупредили в компании.

Политика Зеленский хотел сесть на место Путина На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Гаджеты HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.

Армия и оружие Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию на севере Сирии Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на севере Сирии, в частности в Идлибе, говорится в сообщении турецкого минобороны.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Космос Ученые выяснили причины формирования звезд разных масс во Вселенной Ранее ученые считали, что звезды формируются в результате коллапса облаков, форма которых близка к сферической, однако в 2009 г. обсерватория Herschel помогла выяснить, что звезды в основном рождаются внутри длинных нитей холодного газа, называемых филаментами.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Культура Содержание 9–16 серий второго сезона мелодрамы «Тест на беременность» Первый канал на этой неделе продолжает премьерный показ многосерийной мелодрамы «Тест на беременность 2». С 9 по 12 декабря в эфир выйдут следующие восемь эпизодов долгожданного второго сезона истории.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984» В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.