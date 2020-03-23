с чего всё началось

В Совете Европейского союза в связи с распространением коронавируса утвердили положения, приостанавливающие действие пакта стабильности и роста.

В ЕС впервые приостановили действие пакта стабильности и роста

Спорт Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.

Технологии Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Спорт США призвали перенести Олимпиаду в Токио Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.

Политика В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Авто «АвтоВАЗ» опроверг информацию о переезде Chevrolet Niva Еще в конце прошлого года стало известно, что отечественный концерн купил долю в совместном предприятии с «General Motors», получив единоличные права на внедорожник Chevrolet Niva.

Общество Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.

Здоровье В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.

Общество Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кино Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Происшествия Житель Приморья извинился за фейковый ролик о коронавирусе Автор фейкового видеоролика о коронавирусе, который был размещен в социальных сетях, раскаялся и извинился перед всеми, кого напугал своей шуткой.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.