Коронавирус
Московский КомсомолецВ ЕС впервые приостановили действие пакта стабильности и роста
В Совете Европейского союза в связи с распространением коронавируса утвердили положения, приостанавливающие действие пакта стабильности и роста.
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с чего всё началось
Совет Европы опубликовал заявление министров финансов стран—участниц ЕС, которые поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК) по смягчению действующих в ЕС налогово-бюджетных норм.Коммерсантъ15:05
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Спорт
Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.
Технологии
Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса
Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Спорт
США призвали перенести Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело
В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг информацию о переезде Chevrolet Niva
Еще в конце прошлого года стало известно, что отечественный концерн купил долю в совместном предприятии с «General Motors», получив единоличные права на внедорожник Chevrolet Niva.
Общество
Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты
Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
Здоровье
В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты
В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом
В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Общество
Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса
В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Житель Приморья извинился за фейковый ролик о коронавирусе
Автор фейкового видеоролика о коронавирусе, который был размещен в социальных сетях, раскаялся и извинился перед всеми, кого напугал своей шуткой.
Здоровье
Главное о коронавирусе в Екатеринбурге: сколько людей контактировали с заражёнными и когда их выпишут
За сутки в Свердловской области ещё 517 человек проверили на коронавирус.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар
На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Общество
Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Общество
Систему «Платон» решили не приостанавливать из-за коронавируса
Правительство не планирует приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» из-за пандемии коронавируса, сообщил близкий к обсуждению этого вопроса источник.
Экономика
В Приангарье планируют создать питомники по выращиванию саженцев для лесовосстановления
Власти Иркутской области намерены расширить региональный лесопитомник и в сотрудничестве с инвесторами за два года открыть шесть частных питомников.