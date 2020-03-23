Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ЕС впервые приостановили действие пакта стабильности и роста

В Совете Европейского союза в связи с распространением коронавируса утвердили положения, приостанавливающие действие пакта стабильности и роста.
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Совет Европы опубликовал
 заявление министров финансов стран—участниц ЕС, которые поддержали предложение Еврокомиссии (ЕК) по смягчению действующих в ЕС налогово-бюджетных норм.
Коммерсантъ15:05

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ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста из-за коронавируса

Известия13:18

Министры финансов ЕС поддержали предложение ЕК по смягчению кредитно-бюджетной политики

Коммерсантъ15:05

Еврокомиссия ослабила критерии бюджетной задолженности, зафиксированные в пакте стабильности ЕС

Эхо Москвы15:00

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Российская газета13:24

Министры финансов ЕС поддержали смягчение кредитно-бюджетной политики

РБК16:37

ЕС впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста

ТАСС13:55

ЕС впервые в истории приостановил действие базового документа еврозоны

Взгляд.ру13:02
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Спорт

Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл белыми китайца Ван Хао и возглавил таблицу турнира с 3,5 очками.
Советский спорт вчера в 11:08
Технологии

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).
РИА Новости 20:27
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 вчера в 05:45
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Спорт

США призвали перенести Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Мойка78 21:47
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Экономика

ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики

Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
РБК 10:53
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 09:49
Авто

«АвтоВАЗ» опроверг информацию о переезде Chevrolet Niva

Еще в конце прошлого года стало известно, что отечественный концерн купил долю в совместном предприятии с «General Motors», получив единоличные права на внедорожник Chevrolet Niva.
ГЛАС.RU 21 марта в 07:45
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты

Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
RT на русском 02:53
Здоровье

В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты

В Амурской области будут созданы оперативные мобильные бригады по контролю за соблюдением требований самоизоляции людьми, которые могут являться носителями коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:57
Здоровье

В Ивановской области второй человек заболел коронавирусом

В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом.
КП - Ярославль 08:49
Общество

Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса

В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Кино

Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Popcornnews.ru 07:05
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Происшествия

Житель Приморья извинился за фейковый ролик о коронавирусе

Автор фейкового видеоролика о коронавирусе, который был размещен в социальных сетях, раскаялся и извинился перед всеми, кого напугал своей шуткой.
Ридус 09:21
Здоровье

Главное о коронавирусе в Екатеринбурге: сколько людей контактировали с заражёнными и когда их выпишут

За сутки в Свердловской области ещё 517 человек проверили на коронавирус.
Екатеринбург Онлайн 21:36
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РБК 21:56
Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Общество

Систему «Платон» решили не приостанавливать из-за коронавируса

Правительство не планирует приостанавливать работу системы по взиманию платы за проезд большегрузов «Платон» из-за пандемии коронавируса, сообщил близкий к обсуждению этого вопроса источник.
Взгляд.ру 08:28
Экономика

В Приангарье планируют создать питомники по выращиванию саженцев для лесовосстановления

Власти Иркутской области намерены расширить региональный лесопитомник и в сотрудничестве с инвесторами за два года открыть шесть частных питомников.
ТАСС 21:21
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