Политика

Газета.RuГазета.RuПродление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
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Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России

ТАСС10:23

В ЕС заявили о продлении Черногорией и Норвегией санкций против России

RT на русском10:51

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Коммерсантъ11:21

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Газета.Ru11:48

Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции в отношении России

Rambler News Service11:44

Албания, Черногория, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против РФ

ФАН11:01

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Аргументы и Факты11:42
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
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Биологи выяснили, что растения паникуют во время дождя

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Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
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Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

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Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

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В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина

На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
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Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой

Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
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Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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Происшествия

В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Политика

МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая

Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение.
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В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
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Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»

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Армия и оружие

Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
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Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

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Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде

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Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора

По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
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Происшествия

На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами

Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
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Киану Ривз показал новую возлюбленную

В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя

Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.
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На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Пропавшая в Нижнем Новгороде Юлия Розова найдена мертвой

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«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили

Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов".
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