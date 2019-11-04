Политика
Газета.RuПродление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
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Наука
Биологи выяснили, что растения паникуют во время дождя
Независимый публицист 02 ноября в 14:09
Политика
Кабмин Украины уволил главу космического агентства
По решению Кабинета министров Украины, 3 ноября со своей должности уволен председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, передает РИА Новости.
Инфорос 06:56
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Происшествия
В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина
На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.
РИА Оренбуржье 10:17
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Происшествия
В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
РИА Новости 11:25
Политика
МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая
Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение.
Радио Комсомольская правда 10:22
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Здоровье
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
ФАН 11:47
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Армия и оружие
Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
РИА Новости 11:19
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Политика
Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора
По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
Росбалт 00:59
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Киану Ривз показал новую возлюбленную
В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.
Газета.Ru 09:26
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Общество
Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя
Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.
News.ru 10:47
Политика
На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
Военное дело 01:35
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили
Казанский "Рубин" завершал первый круг чемпионата России гостевым матчем с самарскими "Крыльями Советов".
КП - Казань 10:48