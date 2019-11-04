Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Политика Кабмин Украины уволил главу космического агентства По решению Кабинета министров Украины, 3 ноября со своей должности уволен председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.

Происшествия В ДТП между Орском и Гаем пострадали трое и погибла женщина На дороге между Орском и Гаем 4 ноября случилось ДТП. Столкнулись Renault и микроавтобус ГАЗель.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Политика МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Здоровье Диетолог назвала самые вредные сладости Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.

Армия и оружие Зеленский подписал указ об усилении мер безопасности на складах вооружения Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Политика Свидетелем по делу об импичменте Трампа станет адвокат информатора По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Шоу-бизнес Киану Ривз показал новую возлюбленную В сети появились фотографии, на которых Киану Ривз запечатлен в компании своей новой возлюбленной художницы Александры Грант.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.

Общество Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя Глава РФ Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 500 тысяч рублей за производство или оборот порошкового алкоголя.

Политика На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.