Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит газета El Pais.

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

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