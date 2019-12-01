Политика

ИзвестияИзвестияВ ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ

Комсомольская правда08:21

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции по России

Московский Комсомолец08:14

Глава дипломатии ЕС прокомментировал отношение членов Евросоюза к России

Реальное время05:57

У стран ЕС нет однозначной позиции по России

Вести.Ru06:43

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Известия06:35

Преемник Могерини высказался о России

Взгляд.ру06:43

Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении членов Евросоюза к России

ТАСС05:44
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Происшествия

В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

Российская газета 04:56
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Здоровье

Названа безопасная для мужчин и женщин суточная доза алкоголя

Наименьший вред здоровью женщин наносит доза в 12 г спирта в день – это 0,3 л пива или бокал вина.
Волгоградская правда 28 ноября в 21:13
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Автоспорт

Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби

Технический директор ФИА Джо Бауэр передал соответствующую информацию стюардам Гран-при Абу-Даби, сообщает GPToday.
Чемпионат 07:53
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Происшествия

При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 21:38
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российская газета 00:31
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Музыка

Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Телеканал 360° 29 ноября в 05:09
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Misanec.ru 02:10
Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу среди команд Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло».
RT на русском 08:21
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Авто

В рамках премии «Автомобиль года» названы лучшие авто России

Мойка78 29 ноября в 21:46
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Политика

В Госдуме назвали токсичными советы Кравчука Зеленскому

Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек считает, что первый украинский президент Леонид Кравчук дает действующему лидеру Украины Владимиру Зеленскому токсичные советы и рекомендации, которые давно устарели.
Журналистская правда 06:15
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета вчера в 04:00
Авто

«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР

Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
32CARS.ru 29 ноября в 06:03
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
RT на русском 05:41
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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