У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Политика Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными Бывший президент Украины Леонид Кравчук дает действующему главе государства Владимиру Зеленскому токсичные советы и рекомендации, которые давно устарели, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

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Политика Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Футбол Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло» «Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.