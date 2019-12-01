Политика
ИзвестияВ ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ
Комсомольская правда08:21
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Политика
Депутат Госдумы назвал советы Зеленскому от Кравчука токсичными
Бывший президент Украины Леонид Кравчук дает действующему главе государства Владимиру Зеленскому токсичные советы и рекомендации, которые давно устарели, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Экономика
Набиуллина считает реальным снижение ставок на ипотеку до 7% годовых
Снижения ипотечных ставок до 7-8% годовых вполне реально достичь в среднесрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».
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Пукки забил 7-й гол в АПЛ в матче с «Арсеналом». Это его первый мяч за 2,5 месяца
На 21-й минуте счет открыл форвард хозяев Теему Пукки, воспользовавшийся передачей хавбека Кенни Маклина.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при этапа «Формулы-1» в Абу-Даби
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации заключительного в сезоне этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет
Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
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Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
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В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Политика
Савченко рассказала об отвращении к Порошенко
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире YоuТubе-канала ISLD ТV рассказала, что испытала чувство отвращения во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
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Роналду спас «Ювентус» от поражения в игре с «Сассуоло»
«Ювентус» не смог в домашнем матче обыграть «Сассуоло» в рамках 14-го тура Серии А. Матч закончился со счетом 2:2. Счет открыл Леонардо Бонуччи на 20-й минуте встречи.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
Футбол
«Милан» рассчитывает завершить переход Ибрагимовича до 15 декабря
Наука
Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Происшествия
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.