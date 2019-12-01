Политика
ИзвестияВ ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ
Комсомольская правда08:21
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Армия и оружие
Доктрина Беннета: Израиль переходит в наступление на Иран в Сирии
Как полагает обозреватель Рон Бен-Ишай, доктрина Беннета ставит целью усилить фактор сдерживания иранских сил и предотвратить "террористические нападения" с территории Сирии, о которых говорил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своей недавней поездки в район Голанских высот.
Евразия Daily 29 ноября в 04:13
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Происшествия
Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу.
РЕН ТВ 12:19
Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
РИА Новости 12:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия 28 ноября в 16:02
Футбол
Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»
В рамках 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская Боруссия принимал у себя Фрайбург.
Советский спорт 11:54
Общество
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Lenta.ru 11:59
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Вести.Ru вчера в 22:03
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Шоу-бизнес
Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких
Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru 11:54
Общество
Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Происшествия
Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе
Московский Комсомолец 12:27
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Общество
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Misanec.ru 02:10
Шоу-бизнес
Дочь Началовой отметила первый день рождения после смерти мамы
1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина исполнилось 13 лет. Это первый день рождения Верочки после смерти ее мамы Юлии Началовой.
ТВ Центр 08:50
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде
Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
РИА Новости 29 ноября в 17:05
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Известия вчера в 09:41
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru вчера в 05:01
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ
Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Life.ru вчера в 20:23
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Футбол
Определились соперники сборной России на Евро-2020
Стали известны все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020. Торжественная церемония жеребьёвки состоялась в Бухаресте.
ТВ Центр 04:26
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 29 ноября в 09:52
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
РИА Новости вчера в 08:52
Космос
Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков
Популярная механика 26 ноября в 07:02