Политика

ИзвестияИзвестияВ ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
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Новый глава дипломатии ЕС сообщил о своем видении отношений с Россией

РБК10:38

У стран ЕС нет однозначной позиции по России

Вести.Ru06:43

В ЕС заявили об отсутствии единой позиции по России

Московский Комсомолец08:14

Преемник Могерини высказался о России

Взгляд.ру06:43

«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ

Комсомольская правда08:21

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Известия06:35

Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении членов Евросоюза к России

ТАСС05:44
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Армия и оружие

Доктрина Беннета: Израиль переходит в наступление на Иран в Сирии

Как полагает обозреватель Рон Бен-Ишай, доктрина Беннета ставит целью усилить фактор сдерживания иранских сил и предотвратить "террористические нападения" с территории Сирии, о которых говорил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своей недавней поездки в район Голанских высот.
Евразия Daily 29 ноября в 04:13
Шоу-бизнес

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми

Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Газета.Ru вчера в 12:23
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Происшествия

Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу.
РЕН ТВ 12:19
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

РИА Новости 12:56
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия 28 ноября в 16:02
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Фрайбург»

В рамках 13-го тура чемпионата Германии менхенгладбахская Боруссия принимал у себя Фрайбург.
Советский спорт 11:54
Общество

На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Lenta.ru 11:59
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru вчера в 22:03
Политика

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Шоу-бизнес

Мирослава Дума призналась в смертельном заболевании легких

Известная российская бизнесвумен и фешен-икона Мирослава Дума рассказала, что больна смертельным заболеванием легких.
Super.ru 11:54
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В перечень товаров, которые должны быть маркированы, внесены туалетная вода, фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки, а также мужская и женская верхняя одежда (в частности, пальто, накидки, плащи, куртки, блузки, одежда из натуральной или композиционной кожи), постельное белье, шины и покрышки.
Газета.Ru 01:49
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Происшествия

Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе

Московский Комсомолец 12:27
Политика

Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

По данным МЧС, сегодня, 1 декабря, во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.
Misanec.ru 02:10
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

REGNUM 12:06
Шоу-бизнес

Дочь Началовой отметила первый день рождения после смерти мамы

1 декабря дочери Юлии Началовой и Евгения Алдонина исполнилось 13 лет. Это первый день рождения Верочки после смерти ее мамы Юлии Началовой.
ТВ Центр 08:50
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru 11:12
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде

Четырехраундовый бой, прошедший в пятницу в Москве, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
РИА Новости 29 ноября в 17:05
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Авто

Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS

Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Letnews.ru вчера в 05:01
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов, почти 60% новых случаев в этом году связаны именно с этим, 39% обусловлены потреблением наркотиков, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
Life.ru вчера в 20:23
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Футбол

Определились соперники сборной России на Евро-2020

Стали известны все соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020. Торжественная церемония жеребьёвки состоялась в Бухаресте.
ТВ Центр 04:26
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости 29 ноября в 09:52
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости вчера в 08:52
Космос

Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков

Популярная механика 26 ноября в 07:02
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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