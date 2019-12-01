Политика
Газета.RuВ ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
В российском МИД ранее пояснили, что на партнерство с Европой смотрят прагматично. Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
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«Спорный вопрос»: В Евросоюзе заявили об отсутствии определенной позиции в отношении РФ
Комсомольская правда08:21
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Происшествия
Первого зама свердловского СУ СКР отправили под домашний арест
Российская газета 06:32
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.
РИА Новости 15:20
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
RT на русском 15:47
Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
РИА Новости 12:56
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Политика
Порошенко заявил об ослабевшей международной солидарности с Украиной
"За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет," - отметил бывший украинский лидер.
Московский Комсомолец 13:46
Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
РИА Новости 13:02
Политика
СМИ Европы призывают «лишить довольствия» Украину и признать Крым российским
Экономически целесообразнее погасить конфликт и примириться с российской принадлежностью Крыма, чем испытывать терпение Москвы, пишут западные СМИ.
Политическая Экспертиза 13:00
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Шоу-бизнес
Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты
Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Дни24 вчера в 10:38
Автоспорт
Майкл Маси о проблеме с работой DRS: «Упал сервер с данными»
Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о причинах некорректной работы DRS на Гран-при Абу-Даби.
Sports.ru 13:38
Общество
Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии
Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
РИА Новости 09:57
Наука
Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи
Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Народные новости вчера в 07:58
Космос
Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны
N+1 28 ноября в 11:19
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Lenta.ru 11:11
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
Экономика
Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7–8% годовых
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в среднесрочной перспективе вполне возможно снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых.
News.ru 07:00
Здоровье
Количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 млн человек
Число ВИЦ-инфицированных в России составило 1,06 млн человек, сообщил Интерфаксу глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.
DP.RU 04:14
Происшествия
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП на улице Есенина
В массовом ДТП, случившемся на путепроводе на улице Есенина, пострадали трое. Об этом YA62.ru сообщил источник в экстренных службах Рязани.
YA62.ru 14:20
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
OAnews 00:01
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Политика
Экс-президент Белоруссии высказался о статусе Крыма
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что на сегодняшний день нет вариантов решения конфликта вокруг статуса Крыма.
Krym.News 11:39
Наука
Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары
News.ru 08:57
Политика
Аваков ответил на заявление Володина о распаде Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине "новыми стеклами розовых очков" для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом.
Газета.Ru 15:34