Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

В российском МИД ранее пояснили, что на партнерство с Европой смотрят прагматично. Единой позиции по поводу России у европейских стран нет, заявил новый верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает испанская газета El Pais.
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Жозеп Боррель
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Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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