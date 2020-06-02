Политика
Газета.RuВ ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7
США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
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Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7
Московский Комсомолец07:07
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Общество
Калужская область переходит к первому этапу снятия ограничений
С 3 июня Калужская область переходит к первому этапу снятия режима ограничений.
Весть (Калужская область) 12:37
Армия и оружие
В Генштабе сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России
В Генштабе Вооружённых сил России сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России.
Piter.tv вчера в 10:39
Политика
Трамп объявил о мобилизации силовиков на борьбу с беспорядками в США
Президент США Дональд Трамп объявил о мобилизации в США всех силовых структур, как военных, так и гражданских, для прекращения беспорядков в ходе массовых акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Ведомости вчера в 21:21
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании
Следственное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту гибели местного жителя при задержании росгвардейцами.
Известия 08:33
Кино
Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»
На стриминговых платформах вышла финальная серия четвертого сезона мультсериала для взрослых "Рик и Морти" под названием "Звездный Морт: Риквращение Джерри".
Газета.Ru 04:08
Общество
Российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Вакцину против коронавируса, которую можно будет использовать как кисломолочный продукт, создают ученые Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
МИР 24 04:30
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей
Курс доллара на открытие торгов на Московской бирже опустил ниже 70 рублей — до 69,73 рубля, следует из данных торгов.
Дождь вчера в 03:08
Общество
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
РИА Новости 12:57
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Путешествия
Власти Кипра не смогут принять туристов из России
Россия оказалась в группе стран высокого риска, по мнению властей Кипра.
Народные новости 12:31
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Биатлон
В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза
Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
Газета.Ru 09:51
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Политика
Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным
Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу.
Национальная служба новостей 10:27
Космос
Китай задействует радиотелескоп FAST для поисков внеземной жизни
Пекин, 2 июня 2020, 14:06 — REGNUM Китайские специалисты намерены присоединиться к поискам внеземной жизни в сентябре 2020 года, подключив к этой работе сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой — FAST.
REGNUM 07:06
ЖКХ
В Москве заработал сервис с графиком отключения воды
В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
Газета.Ru 12:41
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Преемник популярной модели стал похожим на Jeep, получив более агрессивный экстерьер и обновления в салоне.
Car.ru 12:56
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки
По данным синоптиков ночью и утром 3-4 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 2 °.
Уральский меридиан 06:07
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Авто
В России насчитывается 125 тыс. автомобилей Datsun
По их данным, на 1 января 2020 года на учете в Госавтоинспекции стояло 125 тысяч машин Datsun.
Автоновости дня вчера в 00:22
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39