Политика

Газета.RuГазета.RuВ ЕС заявили об отсутствии у Трампа права менять состав G7

США как действующий председатель G7 не может изменять состав группы за счет приглашения новых стран, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции.
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Евросоюз: Вашингтон вправе пригласить Россию на саммит G7

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Боррель: США как председатель G7 вправе пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя

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В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

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Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

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Газета.Ru07:06

Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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СК начал проверку по факту гибели уральца при задержании

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Опубликована финальная серия четвертого сезона «Рика и Морти»

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Биржевой курс доллара опустился ниже 70 рублей

Курс доллара на открытие торгов на Московской бирже опустил ниже 70 рублей — до 69,73 рубля, следует из данных торгов.
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Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект

Журналист the Independent Джек Соммерс принял участие в испытании вакцины от коронавируса и рассказал о ее неприятном побочном эффекте.
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«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
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В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

REGNUM 09:39
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Власти Кипра не смогут принять туристов из России

Россия оказалась в группе стран высокого риска, по мнению властей Кипра.
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В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.
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В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

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В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью

Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
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Путин постучал кулаком по столу во время совещания с Мишустиным

Журналисты кремлевского пула РИА Новости отметили, что президент России Владимир Путин во время совещания премьер-министром России Михаилом Мишустиным одобрительно постучал кулаком по столу.
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Китай задействует радиотелескоп FAST для поисков внеземной жизни

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В Москве заработал сервис с графиком отключения воды

В Москве заработал информационный сервис, где жители столицы могут узнать график отключения горячей воды.
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В Свердловской области ожидаются заморозки

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В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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