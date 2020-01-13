Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
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Андрей Исаев
Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная.
— Андрей Исаев, российский политикРИА Новости 14:24
с чего всё началось

Депутат Госдумы хочет заставить домохозяек платить налоги

По интернету разошлось предложение депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Вострецова заставить домохозяек платить налоги. По его мнению, они являются самозанятыми.
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Российский общественный и политический деятель. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созыва, член фракции «Единая Россия», лидер политической партии «Трудовая партия России».
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