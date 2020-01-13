Общество

ИзвестияИзвестияВ «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Читать в источнике
Комментировать1824
Андрей Исаев
Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная.
— Андрей Исаев, российский политикРИА Новости вчера в 14:24
с чего всё началось

Депутат Госдумы хочет заставить домохозяек платить налоги

По интернету разошлось предложение депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Вострецова заставить домохозяек платить налоги. По его мнению, они являются самозанятыми.
Росбалтвчера в 10:12

Подробнее о событии

В «Единой России» оценили идею ввести налог для домохозяек

РБКвчера в 15:15

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Известиявчера в 22:49

Депутат объяснил предложение о налоге для домохозяек

Lenta.ruвчера в 22:37

Депутат Госдумы, предложивший налог для домохозяек, объяснил свою идею

URA.Ruвчера в 22:17

В «Единой России» отказались поддержать идею о налогах для домохозяек

Московский Комсомолец01:24

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

РИА Новостивчера в 14:24

Депутат Госдумы хочет заставить домохозяек платить налоги

Росбалтвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Sibnet Новости 00:00
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 08:16
Авто

В России стартовало производство Kia Seltos

На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
32CARS.ru 03:24
Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

RT на русском 01:59
Космос

На орбиту за золотом, и это только начало

На далекую перспективу можно думать об искусственном кольце вокруг Земли, состоящем из производств, лабораторий, жилых помещений, агрокомплексов и прочего – всего, что позволит людям не только посещать орбиту, но и жить там.
Военно-промышленный курьер вчера в 21:19
Общество

Кудрин: масштаб коррупции не снижается и измеряется триллионами рублей

В России масштаб коррупции не снижается, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Коммерсантъ 00:36
Гаджеты

Apple случайно сломала наушники AirPods Pro обновлением

Сразу после обновления до прошивки 2C54 пользователи стали жаловаться на работу наушников.
Astera 04:22
Происшествия

На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
REGNUM 02:41
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда

Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Российская газета вчера в 14:00
Происшествия

В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды

Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды.
Российская газета 03:52
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
РБК 04:06
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Хоккей

Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс»

REGNUM 04:15
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 05:20
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Происшествия

СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Российская газета 04:05
Общество

Макаревич назвал мразями критиков Горбачева

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.
Взгляд.ру 01:54
Кино

Объявлен список номинантов на премию «Оскар»

Профиль вчера в 10:12
Происшествия

В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
РБК 03:46
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Российская газета вчера в 13:19
Армия и оружие

В Госдуме ответили на претензии НАТО на размещение «Искандеров-М»

РИА Новости 04:05
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва вчера в 09:38
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес

СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
РБК 03:15
Политика

Путин обсудил с Меркель подготовку к берлинской конференции по Ливии

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили ход подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию, которая пройдет в Берлине 19 января.
НТВ 00:40
Футбол

«Барселона» объявила об отставке Вальверде

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила об увольнении главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
Российская газета вчера в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Алексеевич Вострецов
Российский политик
Российский общественный и политический деятель. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты Российской Федерации, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созыва, член фракции «Единая Россия», лидер политической партии «Трудовая партия России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное