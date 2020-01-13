Общество
ИзвестияВ «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
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Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает. Мы очень осторожно относимся к введению дополнительных налогов и платежей для граждан. Тема достаточно серьезная и даже болезненная.
— Андрей Исаев, российский политикРИА Новости вчера в 14:24
с чего всё началось
По интернету разошлось предложение депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Вострецова заставить домохозяек платить налоги. По его мнению, они являются самозанятыми.Росбалтвчера в 10:12
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