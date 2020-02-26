с чего всё началось

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией. Уточнялось, что в новой структуре появятся три сопредседателя.

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Политика Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Политика Путин прокомментировал работу Росгвардии на митингах в Москве Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что на летних акциях протеста в Москве сотрудников правоохранительных органов провоцировали на применение силы.

Экономика СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.

Общество Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике Разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как его в конце января нынешнего года официально рассекретила Служба внешней разведки РФ, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Общество Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты. Аналитику провел немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт для издания Focus.

Политика Сурков допустил обнуление президентских сроков в России Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.

Технологии Под угрозой оказались личные данные пользователей iPhone Специалист по программированию Томми Миск рассказал, что нашёл уязвимость, позволяющую приложениям для операционной системы iOS получать доступ к данным, скопированным в буфер обмена iPad и iPhone.

Технологии «Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.

Экономика Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.