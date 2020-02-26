Политика
Газета.RuВ ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией. Уточнялось, что в новой структуре появятся три сопредседателя.
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с чего всё началось
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.Ведомостивчера в 13:06
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Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента.
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