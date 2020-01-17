Политика
РИА НовостиВ «Единой России» озвучили претензии к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях партии к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
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Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с ТАСС рассказал о планах на зимнюю паузу, подготовке команды к Евро-2020 и своем контракте.
Политика
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сказано на сайте Кремля.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Политика
В сенате США начался процесс импичмента Трампа
Сенат США дал старт процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Общество
SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах
Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги
На 796 миллионов долларов Москва увеличила вложения с октября по ноябрь 2019 года в US Treasuries — казначейские обязательства Минфина США.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Футбол
Федун объяснил, почему расширение РПЛ негативно отразится на лиге
Никакого экономического смысла, кроме негативного, в расширении числа участников в Российской премьер-лиги (РПЛ) нет, заявил РИА Новости владелец московского "Спартака" Леонид Федун.
Политика
Лавров заявил о решающей победе в борьбе с терроризмом в Сирии
Исполняющий обязанности главы МИД сообщил, что за октябрь и ноябрь 2019 года ООН при поддержке сирийского правительства направила на северо-восток Сирии 420 траков.
Общество
В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов
В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Технологии
Появилась новая официальная информация о PlayStation 5
Само собой, со временем страничку исправили, стерев все упоминания о новом контроллере, но интернет все помнит.
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины после того, как подал прошение об отставке на имя президента.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Общество
Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Комментируя меры по поддержке семьи из послания президента РФ, Водонаева написала, что заводить детей ради выплат начнут «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в зачёте грузовиков
Российский гонщик Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар-2020» в зачёте грузовиков, показав лучшее время на последнем этапе гонки.
Авто
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску «зимней» LADA Vesta
Обновленная LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией и новым мотором под капотом получила «зимний» пакет опций Winter, о котором стало известно еще в начале ноября 2019-го.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Экономика
Закрылась сделка по продаже части «Галереи»
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.