Экономика
Lenta.ruВ «Единой России» пообещали добиваться снижения ставок по ипотеке
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится с этим вопросом в Центробанк и Правительство.
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Непосильное «ярмо». Объявлено о намерении снизить ставки по ипотеке
Национальная служба новостей11:01
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