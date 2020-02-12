Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится с этим вопросом в Центробанк и Правительство.

В «Единой России» пообещали добиваться снижения ставок по ипотеке

Культура Церемония «Оскара» обновила антирекорд по просмотрам По данным компании Nielsen Media Research, трансляцию телеканала ABC с церемонии вручения премии «Оскар» смотрели около 23,6 миллиона зрителей — на 20% меньше, чем в прошлом году, пишет «Би-би-си».

Политика Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совфеде Согласно поправкам в Конституцию, в Совете Федерации могут появиться семь пожизненных сенаторов, которые должны вывести на новый уровень принципы обратной связи с народом, пишет "Российская газета".

Политика В Кремле отвергли идею обменять Донбасс на воду для Крыма Накануне, 11 февраля, глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предположил, что Украина могла бы дать воду Крыму в обмен на предоставление Киеву контроля над всей территории Донбасса.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Общество Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине и осталась в восторге от питания в российских учебных заведениях.

Общество Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.

Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Общество Медведева объявила о запуске онлайн-магазина Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.