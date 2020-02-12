Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ «Единой России» пообещали добиваться снижения ставок по ипотеке

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится с этим вопросом в Центробанк и Правительство.
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Топ «Единой России» пообещал снижение ставок по ипотеке до 5-6%

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Андрей Анатольевич Турчак
Российский политик
Российский политический и партийный деятель. Заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации с 9 ноября 2017 года. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» с 12 октября 2017 года.
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