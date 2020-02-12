Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня и обратится с этим вопросом в Центробанк и Правительство.

В «Единой России» пообещали добиваться снижения ставок по ипотеке

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