Политика
В Городе NТерешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Поправка, которую озвучила Терешкова, требует консультаций с действующим президентом. Правильно было бы спросить его мнение. Правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, и, конечно, подготовить саму поправку, о которой вы говорите.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс 07:06
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Валентина Терешкова предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков
Государственная Дума РФ07:16
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Политика
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