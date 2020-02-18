Василий Иконников утверждает, что возобновление индексации страховых выплат работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей.

с чего всё началось

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Здоровье В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).

Наука Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний» Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим риском» для компаний, давно существующих на рынке.

Общество Россия приостанавливает въезд граждан Китая Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

Шоу-бизнес Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Россияне захотели получать вторую пенсию О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило необходимость дополнительного выходного из-за Сагаалгана 25 февраля, сообщается 18 февраля в официальном Telegram-канале правительства региона.

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.