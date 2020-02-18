Экономика
ТАССВ «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
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с чего всё началось
Василий Иконников утверждает, что возобновление индексации страховых выплат работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей.Пятый канал01:21
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Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Армия и оружие
В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности
Здоровье
В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
Авто
В Южно-Сахалинске появились газовые эвакуаторы для «крузаков» и «сафарей»
Грузоподъемность машины ограничена мощностью механизма "подвеса машины" — для большей безопасности его грузоподъемность составляет 3,5 тонны.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим риском» для компаний, давно существующих на рынке.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Общество
Россия приостанавливает въезд граждан Китая
Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек
Число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 тыс. 548 человек.
Футбол
Первый канал покажет следующий поединок Гассиева в прямом эфире
Первый канал покажет бои Майки Гарсии с Джесси Варгасом и Мурата Гассиева с Джерри Форестом, сообщает пресс-служба телеканала.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» попало в Сеть
В Сан-Франциско проходят съемки новой части нашумевшего фильма «Матрица».
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах
Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Наука
Клэр Раскин, Cambridge Network — о научном парке, патентах и ценах на фарму
Клэр Раскин — директор британской организации Cambridge Network.
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело готовивших теракты в Керчи подростков
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о подготовке школьниками терактов в образовательных учреждениях Керчи.
Общество
Россияне захотели получать вторую пенсию
О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.
Экономика
Белорусский премьер признал падение экономики на 2% за январь
Как считает белорусский премьер, падение ВВП связано с «нефтехимией» и производством калийных удобрений.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери
Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Общество
Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля
Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило необходимость дополнительного выходного из-за Сагаалгана 25 февраля, сообщается 18 февраля в официальном Telegram-канале правительства региона.
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в возрасте 29 лет
Единоборства
Эвандер Холифилд рассказал о коронных приемах Фьюри и Уайлдера
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
Политика
Главы МИД и Минобороны РФ и Италии соберутся в Риме в формате «2+2»
Главы МИД РФ и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо вместе с министрами обороны двух стран Сергеем Шойгу и Лоренцо Гуэрини проведут сегодня в Риме встречу в формате «2+2» .