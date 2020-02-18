Экономика

ТАССТАССВ «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
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с чего всё началось

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму

Василий Иконников утверждает, что возобновление индексации страховых выплат работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2020 году на 368,5 миллиарда рублей, в 2021 году — на 426,4 миллиарда рублей, в 2022 году — на 524,6 миллиарда рублей.
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В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

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Красная весна08:56

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Парламентская газета08:43

«У нас стабильный профицитный бюджет»: В Госдуме предложили вернуться к вопросу о повышении пенсий

Актуальные Новости10:59
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