Экономика

ТАССТАССВ «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
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В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
ТАССвчера в 08:18

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В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

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В «Единой России» решили, что пора вернуться к вопросу повышения пенсий

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«У нас стабильный профицитный бюджет»: В Госдуме предложили вернуться к вопросу о повышении пенсий

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На индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется около 500 млрд рублей

Росбалтвчера в 07:04
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Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК 17 февраля в 08:38
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Кокорин забил первый гол за «Сочи» через 6 минут после дебюта

ODDS.ru 17 февраля в 10:17
Общество

Компании в России стали чаще закрываться

Бизнес в России в 2019 году стал чаще закрываться, подсчитали в своем исследовании специалисты FinExpertiza.
Pravda.Ru 00:54
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Начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова сообщила, что на городском штабе учтут эту рекомендацию.
Челябинск Сегодня вчера в 06:21
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Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
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Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
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Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать

Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС.
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В пещерном кладбище неандертальцев нашли новую «цветочную могилу»

В знаменитой иракской пещере Шанидар, где была найдена первая "цветочная могила" неандертальца, ученые нашли новые останки этих древних людей.
ТАСС Наука вчера в 10:00
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Общество

Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

Как рассказали специалисты, причиной отрицательной цены на электроэнергию стала тёплая зима и сильные ветров в Финляндии, из-за которых на полную мощность работали ветрогенераторы.
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Происшествия

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
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Происшествия

Около 90 дел возбуждено после беспорядков на юге Казахстана

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области на юге страны.
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Минобороны опубликует все выпуски «Красной звезды» времен ВОВ

В Минобороны напомнили, что в годы Великой Отечественной войны в издании работали известные писатели, в том числе Михаил Шолохов, Илья Эренбург, Константин Симонов, Андрей Платонов, 17 корреспондентов газеты погибли, выполняя редакционные задания.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Автоспорт

Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне

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Игры

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Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»

Накануне стало известно, что дочерняя компания Сбербанка — «СберДевайсы» — представила свой первый гаджет, а именно ТВ-приставку Okko Smart Boy, разработанную специально для онлайн-кинотеатра Okko (с марта 2018 года принадлежит холдингу Rambler Group Александра Мамута).
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