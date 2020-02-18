Экономика
ТАССВ «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
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с чего всё началось
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.ТАССвчера в 08:18
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Исаев призвал Госдуму и Правительство вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения
Парламентская газетавчера в 08:43
«У нас стабильный профицитный бюджет»: В Госдуме предложили вернуться к вопросу о повышении пенсий
Актуальные Новостивчера в 10:59
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