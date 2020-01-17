Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.

с чего всё началось

Неверов отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов. Помимо этого, депутаты на встрече с Мишустиным рассказали о большом количестве обращений по поводу работы Министерства просвещения.

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

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