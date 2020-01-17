Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Неверов отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов. Помимо этого, депутаты на встрече с Мишустиным рассказали о большом количестве обращений по поводу работы Министерства просвещения.
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В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
РИА Новости05:09

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«Единая Россия» раскритиковала работу четырех министерств

Газета.Ru07:55

В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

РБК06:20

У «Единой России» есть претензии к Минздраву, Минкульту, Минтруду и Минпросвещения

Коммерсантъ05:07

У фракции Единая Россия в Госдуме есть претензии к работе ряда министерств

Эхо Москвы05:30

Главам Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения досталось на встрече с Мишустиным

Телеканал 360°05:22

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

РИА Новости05:09

В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств

Известия05:37
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Происшествия

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
РИА Новости 03:10
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Общество

85-летнему Михаилу Жванецкому диагностировали рак

Вокруг ТВ 09:41
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Общество

Депутат Пушкина уже второй раз пожаловалась в МВД на угрозы

Депутат Госдумы Оксана Пушкина продолжает получать угрозы жизни и здоровью в связи с разработкой законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.
Газета.Ru 07:37
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Космос

Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет

При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Полит.ру вчера в 05:00
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Театры

Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже

Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Газета.Ru 07:49
Армия и оружие

Индийцы поставили на дыбы российский танк Т-72

В ходе празднования Дня армии индийские механики поразили зрителей отчаянным трюком на российском танке. Об этом сообщил портал «Утро.ру».
Телеканал 360° 09:28
Политика

Появились данные о сроках объявления нового состава правительства

Состав нового правительства станет известен к началу следующей недели, пишут СМИ со ссылкой на источник.
Взгляд.ру 10:20
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус вчера в 14:51
Авто

Названы комплектации кроссовера Skoda Karoq в России

По прогнозам экспертов издания "Новые автомобили", ключевыми соперниками нового Skoda Karoq на рынке РФ должны стать корейские Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sportage и Hyundai Tucson, а также японский Nissan Qashqai, французский Renault Arkana и немецкий Volkswagen Tiguan.
Новые автомобили 08:06
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» сел на недостроенную полосу Домодедово

"Самолет SSJ-100 совершил штатную посадку на несданную в эксплуатацию полосу в Домодедово", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 08:29
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Метеорологи обещают, что февраль в России будет холоднее января

"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 09:14
Армия и оружие

Аналитики Global Firepower опубликовали список самых мощных стран в мире

Опубликован список самых мощных стран в мире, сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитиков Global Firepower.
REGNUM 15 января в 01:34
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости 09:26
Технологии

Windows 7 теряет поддержку Microsoft

ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
Коммерсантъ 15 января в 04:56
Политика

Путин примет участие в Международной конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.
ТК Звезда 07:24
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Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу

В Real Graphene говорят, что на полную зарядку их графенового аккумулятора объемом 3000 мАч уходит около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.
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Врачи назвали шесть главных симптомов злокачественной опухоли желудка

По данным специалистов из Cancer Research UK, всего существует шесть распространённых симптомов злокачественной опухоли органа.
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Происшествия

В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, скончался уже второй человек, заболевший им, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 19:57
Политика

Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана

Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
ТАСС 09:31
Экономика

Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%

В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Ридус 09:41
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru 01:19
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Спорт-Экспресс 09:41
Происшествия

Бывший мэр Калининграда впал в кому

Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко получил травму головы, после чего впал в кому.
Газета.Ru 08:48
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Политика

Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Армия и оружие

Российские десантники псковской дивизии получили новые бронемашины

Следует отметить, что в течение 2020 года Воздушно-десантные войска России должны получить еще два батальонных комплекта новой бронированной техники.
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Сергей Иванович Неверов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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