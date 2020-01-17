Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
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В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств

РБК06:20

У «Единой России» есть претензии к Минздраву, Минкульту, Минтруду и Минпросвещения

Коммерсантъ05:07

У фракции Единая Россия в Госдуме есть претензии к работе ряда министерств

Эхо Москвы05:30

Главам Минздрава, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения досталось на встрече с Мишустиным

Телеканал 360°05:22

В «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств

РИА Новости05:09

В «Единой России» огласили претензии к работе четырех министерств

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Сергей Иванович Неверов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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