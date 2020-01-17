Политика
РИА НовостиВ «Единой России» рассказали о претензиях к работе четырех министерств
Руководитель фракции "Единая Россия" и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о претензиях депутатов к работе ряда министерств. Как сообщили в пресс-службе ЕР, эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера.
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Политика
МИД Польши заявил, что Красная армия не принесла свободы
МИД Польши в день 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков выразил уважение в отношении красноармейцев, проливших кровь в борьбе с нацизмом, но подчеркнул, что Красная армия, освободив Варшаву от оккупации, "не принесла полякам свободы".
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине
Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
Происшествия
Суд отказался продлить домашний арест Сергея Сидаша
Ходатайство следователя об очередном продлении домашнего ареста Сергея Сидаша было оставлено без рассмотрение в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
В составе столичного клуба хет-трик оформил российский капитан команды нападающий Александр Овечкин (16-я, 20-я, 56-я минуты), который был признан по итогам встречи первой звездой.
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В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
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Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Политика
В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны
Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
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Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
Шоу-бизнес
Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки
Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
Общество
РФ получила право на экспорт говядины в Китай
Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
Шоу-бизнес
Прохорова ответила Ахеджаковой на предложение стать министром культуры
Своим предложением назначить Прохорову министром культуры Ахеджакова ранее поделилась с изданием «Подъём».
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Футбол
Сорокин: предложений о работе в кабмине не поступало
Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что на данный момент ему не поступало предложений о работе в новом кабинете министров.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Авто
Названы пять опасных для автомобиля ошибок на мойке
Эксперты подготовили несколько советов по правильному подходу к мытью машины.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка
Следственный комитет опубликовал видео из судебного участка мирового судьи Новокузнецка, где ранее мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину.
Общество
Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Происшествия
В Новосибирске женщина задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна
По версии СК РФ, накануне утром 28-летняя женщина в своей квартире задушила девятилетнюю дочь и выпала из окна восьмого этажа.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Авто
Стало известно, когда выйдет «Русский Прадо» от УАЗа
"Русский Прадо", представляющий собой модернизированный внедорожник "Патриот", выйдет в 2021 году.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.