Политика
Lenta.ruВ «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 27 января.
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Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему.
— Евгений Ревенко, российский политикТАСС 06:47
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«Такому человеку не место в наших рядах»: Игнатьева рекомендовали исключить из «Единой России»
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