Политика

ТАССТАССВ «Единой России» создадут аппарат председателя партии

Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале партии.
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с чего всё началось
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает
 «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
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«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

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Эффект пенсионной реформы. В ЕР избавятся от Медведева и объединятся с ОНФ

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Афиша Daily14:15
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Запрет на операции с российскими госбумагами может спровоцировать негативные сценарии для всей международной финансовой системы.
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
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США расширили санкции против России

Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
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Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
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Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon

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В Курганской области 25 февраля около полудня ожидается рабочий визит председателя правительства России Михаила Мишустина, который собирается прилететь вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
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В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

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Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

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