Политика
ТАССВ «Единой России» создадут аппарат председателя партии
Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале партии.
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с чего всё началось
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.Ведомости13:06
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В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
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Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Объявлена цена на Honor View 30 Pro для России
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«Ливерпуль» повторил рекорд по числу побед подряд в АПЛ
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Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Культура
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Чемпионом этого года среди мордовских грантополучателей стал Сергей Сеничев (театр-студия МХАТИК) с суммой гранта более 2,6 млн.
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Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Музыка
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Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
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Игорь Николаев опубликовал уникальное фото без усов
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